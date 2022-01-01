Darktrace Зарплати

Діапазон зарплат Darktrace коливається від $35,380 у загальній компенсації на рік для Інформаційний технолог (ІТ) на нижньому кінці до $222,509 для Продажі на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Darktrace . Останнє оновлення: 8/3/2025