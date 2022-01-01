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Darktrace
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Darktrace Зарплати

Діапазон зарплат Darktrace коливається від $35,380 у загальній компенсації на рік для Інформаційний технолог (ІТ) на нижньому кінці до $222,509 для Продажі на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Darktrace. Останнє оновлення: 8/3/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $61.1K
Обслуговування клієнтів
$54.8K
Успіх клієнта
$107K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

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In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Інформаційний технолог (ІТ)
$35.4K
Дизайнер продукту
$60.1K
Менеджер проекту
$73.8K
Продажі
$223K
Інженер з продажів
$76.7K
Аналітик кібербезпеки
$45.3K
Архітектор рішень
$85.6K
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Часті запитання

Darktrace'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $222,509 ücretle Продажі at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Darktrace'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $67,429'dır.

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