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CybelAngel
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CybelAngel Зарплати

Діапазон зарплат CybelAngel коливається від $69,593 у загальній компенсації на рік для Продажі на нижньому кінці до $158,087 для Людські ресурси на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників CybelAngel. Останнє оновлення: 8/1/2025

$160K

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Людські ресурси
$158K
Маркетинг
$133K
Продажі
$69.6K

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Інженер-програміст
$98.6K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в CybelAngel, є Людські ресурси at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $158,087. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в CybelAngel, становить $115,696.

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