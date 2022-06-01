CybelAngel Зарплати

Діапазон зарплат CybelAngel коливається від $69,593 у загальній компенсації на рік для Продажі на нижньому кінці до $158,087 для Людські ресурси на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників CybelAngel . Останнє оновлення: 8/1/2025