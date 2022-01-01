Cvent Зарплати

Діапазон зарплат Cvent коливається від $5,916 у загальній компенсації на рік для Рекрутер на нижньому кінці до $226,125 для Архітектор рішень на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Cvent . Останнє оновлення: 8/2/2025