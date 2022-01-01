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Cvent
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Cvent Зарплати

Діапазон зарплат Cvent коливається від $5,916 у загальній компенсації на рік для Рекрутер на нижньому кінці до $226,125 для Архітектор рішень на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Cvent. Останнє оновлення: 8/2/2025

$160K

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Інженер-програміст
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $116K
Senior Software Engineer $139K
Lead Software Engineer $161K
Principal Software Engineer $173K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Інженер з забезпечення якості

Дизайнер продукту
Median $110K

UX-дизайнер

Обслуговування клієнтів
$192K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
54 9
Успіх клієнта
$17.2K
Аналітик даних
$105K
Науковець даних
$94K
Інформаційний технолог (ІТ)
$151K
Консультант з менеджменту
$64.1K
Маркетинг
$13.6K
Операційний маркетинг
$166K
Менеджер продукту
$162K
Менеджер програми
$89.3K
Менеджер проекту
$69.7K
Рекрутер
$5.9K
Продажі
$79.6K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$221K
Архітектор рішень
$226K
Технічний менеджер програми
$31K
Дослідник користувацького досвіду
$131K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Cvent, є Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $226,125. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Cvent, становить $110,000.

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