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CSS
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CSS Зарплати

Діапазон зарплат CSS коливається від $3,007 у загальній компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому кінці до $328,350 для Інформаційний технолог (ІТ) на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників CSS. Останнє оновлення: 8/1/2025

$160K

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Менеджер з бізнес-операцій
$166K
Обслуговування клієнтів
$3K
Інформаційний технолог (ІТ)
$328K

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Часті запитання

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в CSS, — это Інформаційний технолог (ІТ) at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $328,350. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в CSS, составляет $165,825.

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