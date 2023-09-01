Critical TechWorks Зарплати

Діапазон зарплат Critical TechWorks коливається від $34,207 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $60,923 для Менеджер проекту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Critical TechWorks . Останнє оновлення: 8/4/2025