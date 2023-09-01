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Critical TechWorks
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Critical TechWorks Зарплати

Діапазон зарплат Critical TechWorks коливається від $34,207 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $60,923 для Менеджер проекту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Critical TechWorks. Останнє оновлення: 8/4/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $34.2K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

DevOps-інженер

Інженер даних

Науковець даних
$56.7K
Менеджер продукту
$57.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
54 9
Менеджер проекту
$60.9K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Critical TechWorks, є Менеджер проекту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $60,923. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Critical TechWorks, становить $57,199.

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