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Critical Start
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Critical Start Зарплати

Діапазон зарплат Critical Start коливається від $55,275 у загальній компенсації на рік для Аналітик кібербезпеки на нижньому кінці до $189,050 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Critical Start. Останнє оновлення: 8/4/2025

$160K

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Аналітик кібербезпеки
$55.3K
Інженер-програміст
$120K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$189K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Critical Start, є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $189,050. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Critical Start, становить $119,595.

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