Critical Start Зарплати

Діапазон зарплат Critical Start коливається від $55,275 у загальній компенсації на рік для Аналітик кібербезпеки на нижньому кінці до $189,050 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Critical Start . Останнє оновлення: 8/4/2025