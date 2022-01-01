Довідник компаній
Credit Karma
Credit Karma Зарплати

Діапазон зарплат Credit Karma коливається від $99,500 у загальній компенсації на рік для Бізнес-операції на нижньому кінці до $727,714 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Credit Karma. Останнє оновлення: 8/8/2025

$160K

Інженер-програміст
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Інженер даних

Менеджер продукту
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $489K

Маркетинг
Median $273K
Науковець даних
Median $280K
Дизайнер продукту
Median $447K
Бізнес-аналітик
Median $200K
Технічний менеджер програми
Median $285K
Розвиток бізнесу
Median $224K
Бізнес-операції
$99.5K
Менеджер з науки даних
$334K
Менеджер з дизайну продукту
$561K
Менеджер програми
$154K
Рекрутер
$117K
Продажі
$408K
Аналітик кібербезпеки
$219K
Архітектор рішень
$362K

Архітектор даних

Cloud Security Architect

Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип акції
RSU

У Credit Karma RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Credit Karma, є Менеджер продукту at the Director level з річною загальною компенсацією $727,714. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Credit Karma, становить $321,045.

