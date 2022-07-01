Credible Зарплати

Діапазон зарплат Credible коливається від $99,545 у загальній компенсації на рік для Менеджер продукту на нижньому кінці до $216,075 для Менеджер з науки даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Credible . Останнє оновлення: 8/6/2025