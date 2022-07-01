Довідник компаній
Credible
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Credible Зарплати

Діапазон зарплат Credible коливається від $99,545 у загальній компенсації на рік для Менеджер продукту на нижньому кінці до $216,075 для Менеджер з науки даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Credible. Останнє оновлення: 8/6/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Менеджер з науки даних
$216K
Науковець даних
$168K
Дизайнер продукту
$191K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

56 9
56 9
Менеджер продукту
$99.5K
Інженер-програміст
Median $164K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Credible, є Менеджер з науки даних at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $216,075. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Credible, становить $168,300.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Credible

Пов'язані компанії

  • Prosper Marketplace
  • Farmers Insurance
  • Cox Automotive
  • Upgrade
  • Guaranteed Rate
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси