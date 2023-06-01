Creative Fabrica Зарплати

Діапазон зарплат Creative Fabrica коливається від $78,622 у загальній компенсації на рік для Рекрутер на нижньому кінці до $122,089 для Людські ресурси на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Creative Fabrica . Останнє оновлення: 8/6/2025