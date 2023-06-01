CrateDB Зарплати

Діапазон зарплат CrateDB коливається від $70,108 у загальній компенсації на рік для Людські ресурси на нижньому кінці до $129,617 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників CrateDB . Останнє оновлення: 8/6/2025