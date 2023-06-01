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CrateDB
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CrateDB Зарплати

Діапазон зарплат CrateDB коливається від $70,108 у загальній компенсації на рік для Людські ресурси на нижньому кінці до $129,617 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників CrateDB. Останнє оновлення: 8/6/2025

$160K

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Людські ресурси
$70.1K
Інженер з продажів
$102K
Інженер-програміст
$130K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Часті запитання

The highest paying role reported at CrateDB is Інженер-програміст at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $129,617. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CrateDB is $102,243.

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