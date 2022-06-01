Cority Зарплати

Діапазон зарплат Cority коливається від $61,690 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $181,905 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Cority . Останнє оновлення: 8/3/2025