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CoreStack
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CoreStack Зарплати

Діапазон зарплат CoreStack коливається від $34,825 у загальній компенсації на рік для Інформаційний технолог (ІТ) на нижньому кінці до $194,025 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників CoreStack. Останнє оновлення: 8/2/2025

$160K

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Часті запитання

Kõrgeima palgaga roll CoreStack on Інженер-програміст at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $194,025. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
CoreStack mediaan aastane kogukompensatsioon on $134,895.

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