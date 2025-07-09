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Converge
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Converge Зарплати

Діапазон зарплат Converge коливається від $60,655 у загальній компенсації на рік для Дизайнер продукту in United Kingdom на нижньому кінці до $95,023 для Маркетинг in United States на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Converge. Останнє оновлення: 8/5/2025

$160K

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Інженер з контролю
$93.1K
Маркетинг
$95K
Дизайнер продукту
$60.7K

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Часті запитання

Rolul cel mai bine plătit raportat la Converge este Маркетинг at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $95,023. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Converge este $93,104.

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