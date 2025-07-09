Довідник компаній
Colt Technology Services
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Colt Technology Services Зарплати

Діапазон зарплат Colt Technology Services коливається від $41,423 у загальній компенсації на рік для Консультант з менеджменту на нижньому кінці до $134,907 для Менеджер проекту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Colt Technology Services. Останнє оновлення: 8/8/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Бізнес-аналітик
$56.1K
Консультант з менеджменту
$41.4K
Менеджер проекту
$135K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Colt Technology Services, є Менеджер проекту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $134,907. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Colt Technology Services, становить $56,068.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Colt Technology Services

Пов'язані компанії

  • Pinterest
  • Netflix
  • SoFi
  • Flipkart
  • Snap
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси