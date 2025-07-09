Colt Technology Services Зарплати

Діапазон зарплат Colt Technology Services коливається від $41,423 у загальній компенсації на рік для Консультант з менеджменту на нижньому кінці до $134,907 для Менеджер проекту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Colt Technology Services . Останнє оновлення: 8/8/2025