Cogoport Зарплати

Діапазон зарплат Cogoport коливається від $12,572 у загальній компенсації на рік для Дизайнер продукту на нижньому кінці до $35,261 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Cogoport . Останнє оновлення: 8/4/2025