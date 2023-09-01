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Cogoport
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Cogoport Зарплати

Діапазон зарплат Cogoport коливається від $12,572 у загальній компенсації на рік для Дизайнер продукту на нижньому кінці до $35,261 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Cogoport. Останнє оновлення: 8/4/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $16.9K

Бекенд-інженер

Дизайнер продукту
Median $12.6K

UX-дизайнер

Розвиток бізнесу
$18.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
54 9
Менеджер продукту
$35.3K
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Часті запитання

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Cogoport je Менеджер продукту at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $35,261. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Cogoport je $17,883.

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