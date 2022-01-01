Cognism Зарплати

Діапазон зарплат Cognism коливається від $15,855 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $166,505 для Людські ресурси на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Cognism . Останнє оновлення: 8/4/2025