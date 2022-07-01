Cognira Зарплати

Діапазон зарплат Cognira коливається від $9,768 у загальній компенсації на рік для Людські ресурси на нижньому кінці до $104,475 для Науковець даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Cognira . Останнє оновлення: 8/3/2025