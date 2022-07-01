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Cognira
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Cognira Зарплати

Діапазон зарплат Cognira коливається від $9,768 у загальній компенсації на рік для Людські ресурси на нижньому кінці до $104,475 для Науковець даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Cognira. Останнє оновлення: 8/3/2025

$160K

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Науковець даних
$104K
Людські ресурси
$9.8K
Інженер-програміст
$73.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Cognira, є Науковець даних at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $104,475. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Cognira, становить $73,500.

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