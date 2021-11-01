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Coforge
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Coforge Зарплати

Діапазон зарплат Coforge коливається від $5,492 у загальній компенсації на рік для Людські ресурси на нижньому кінці до $263,675 для Бізнес-операції на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Coforge. Останнє оновлення: 8/3/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $20.3K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Бізнес-операції
$264K
Бізнес-аналітик
$42.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
54 9
Науковець даних
$48.7K
Фінансовий аналітик
$9.8K
Людські ресурси
$5.5K
Інформаційний технолог (ІТ)
$69.3K
Дизайнер продукту
$27K
Менеджер продукту
$131K
Архітектор рішень
$40.8K
Технічний менеджер програми
$114K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Coforge, є Бізнес-операції at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $263,675. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Coforge, становить $42,673.

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