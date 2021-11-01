Coforge Зарплати

Діапазон зарплат Coforge коливається від $5,492 у загальній компенсації на рік для Людські ресурси на нижньому кінці до $263,675 для Бізнес-операції на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Coforge . Останнє оновлення: 8/3/2025