Довідник компаній
Coda Payments
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Coda Payments Зарплати

Діапазон зарплат Coda Payments коливається від $32,973 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $59,974 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Coda Payments. Останнє оновлення: 8/8/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Median $60K
Науковець даних
$33K
Менеджер продукту
$38.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Den højest betalende rolle rapporteret hos Coda Payments er Інженер-програміст med en årlig samlet kompensation på $59,974. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Coda Payments er $38,794.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Coda Payments

Пов'язані компанії

  • Facebook
  • Roblox
  • Google
  • Intuit
  • Square
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси