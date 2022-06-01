Довідник компаній
CLEAR
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

CLEAR Зарплати

Діапазон зарплат CLEAR коливається від $6,651 у загальній компенсації на рік для Продажі на нижньому кінці до $267,591 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників CLEAR. Останнє оновлення: 8/4/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

Бекенд-інженер

Менеджер продукту
Median $250K
Технічний менеджер програми
Median $200K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
54 9
Менеджер з бізнес-операцій
$72.4K
Обслуговування клієнтів
$42K
Науковець даних
$201K
Маркетинг
$121K
Дизайнер продукту
$189K
Рекрутер
$191K
Продажі
$6.7K
Аналітик кібербезпеки
$113K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Графік вестингу

20%

РІК 1

30%

РІК 2

50%

РІК 3

Тип акції
RSU

У CLEAR RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 20% нараховується в 1st-РІК (20.00% щорічно)

  • 30% нараховується в 2nd-РІК (30.00% щорічно)

  • 50% нараховується в 3rd-РІК (50.00% щорічно)

Маєте питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Часті запитання

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá CLEAR er Інженер-програміст at the Senior Software Engineer level með árlegum heildarbótum upp á $267,591. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá CLEAR er $190,196.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для CLEAR

Пов'язані компанії

  • T-Mobile
  • Root Insurance
  • Harmonic
  • Aruba
  • Visa
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси