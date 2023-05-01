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Clarivate Analytics
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Clarivate Analytics Зарплати

Діапазон зарплат Clarivate Analytics коливається від $3,267 у загальній компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому кінці до $112,200 для Консультант з менеджменту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Clarivate Analytics. Останнє оновлення: 8/4/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $14.4K

Повнофункціональний інженер-програміст

Науковець даних
Median $80.2K
Бізнес-аналітик
$16.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
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Аналітик даних
$3.3K
Фінансовий аналітик
$15K
Людські ресурси
$76.5K
Юридичний
$70.4K
Консультант з менеджменту
$112K
Менеджер продукту
$105K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$105K
Архітектор рішень
$10.6K
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Часті запитання

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Clarivate Analytics הוא Консультант з менеджменту at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $112,200. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Clarivate Analytics הוא $70,350.

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