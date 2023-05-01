Clarivate Analytics Зарплати

Діапазон зарплат Clarivate Analytics коливається від $3,267 у загальній компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому кінці до $112,200 для Консультант з менеджменту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Clarivate Analytics . Останнє оновлення: 8/4/2025