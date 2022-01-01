Clarifai Зарплати

Діапазон зарплат Clarifai коливається від $26,376 у загальній компенсації на рік для Рекрутер на нижньому кінці до $211,050 для Технічний менеджер програми на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Clarifai . Останнє оновлення: 8/4/2025