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Clarifai
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Clarifai Зарплати

Діапазон зарплат Clarifai коливається від $26,376 у загальній компенсації на рік для Рекрутер на нижньому кінці до $211,050 для Технічний менеджер програми на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Clarifai. Останнє оновлення: 8/4/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $175K

Науковий дослідник

Науковець даних
$53.3K
Рекрутер
$26.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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54 9
Продажі
$126K
Технічний менеджер програми
$211K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Clarifai, є Технічний менеджер програми at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $211,050. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Clarifai, становить $125,625.

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