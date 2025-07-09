Clara Зарплати

Діапазон зарплат Clara коливається від $19,427 у загальній компенсації на рік для Продажі на нижньому кінці до $128,246 для Корпоративний розвиток на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Clara . Останнє оновлення: 8/3/2025