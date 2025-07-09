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City of Toronto
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City of Toronto Зарплати

Діапазон зарплат City of Toronto коливається від $22,119 у загальній компенсації на рік для Інформаційний технолог (ІТ) на нижньому кінці до $100,500 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників City of Toronto. Останнє оновлення: 8/3/2025

$160K

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Інженер-будівельник
Median $58.7K

Інженер з охорони навколишнього середовища

Бізнес-аналітик
$68K
Аналітик даних
$57.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Людські ресурси
$69.1K
Інформаційний технолог (ІТ)
$22.1K
Консультант з менеджменту
$95.7K
Менеджер продукту
$101K
Інженер-програміст
$65.5K
Дослідник користувацького досвіду
$87K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в City of Toronto, є Менеджер продукту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $100,500. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в City of Toronto, становить $68,009.

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