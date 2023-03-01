City of Seattle Зарплати

Діапазон зарплат City of Seattle коливається від $96,361 у загальній компенсації на рік для Технічний менеджер програми на нижньому кінці до $201,000 для Інженер-електрик на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників City of Seattle . Останнє оновлення: 8/3/2025