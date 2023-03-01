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City of Seattle
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City of Seattle Зарплати

Діапазон зарплат City of Seattle коливається від $96,361 у загальній компенсації на рік для Технічний менеджер програми на нижньому кінці до $201,000 для Інженер-електрик на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників City of Seattle. Останнє оновлення: 8/3/2025

$160K

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Менеджер з бізнес-операцій
$172K
Бізнес-аналітик
$161K
Інженер-будівельник
$127K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Інженер-електрик
$201K
Інформаційний технолог (ІТ)
$134K
Менеджер програми
$105K
Менеджер проекту
$153K
Інженер-програміст
$152K
Технічний менеджер програми
$96.4K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в City of Seattle, є Інженер-електрик at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $201,000. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в City of Seattle, становить $152,235.

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