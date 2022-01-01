Довідник компаній
ChargePoint
ChargePoint Зарплати

Діапазон зарплат ChargePoint коливається від $55,088 у загальній компенсації на рік для Менеджер з науки даних на нижньому кінці до $266,325 для Технічний менеджер програми на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників ChargePoint. Останнє оновлення: 8/8/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $190K
Менеджер продукту
Median $130K
Інженер з апаратного забезпечення
Median $160K

Менеджер з науки даних
$55.1K
Науковець даних
$59K
Інженер-електрик
$209K
Фінансовий аналітик
$224K
Людські ресурси
$113K
Інформаційний технолог (ІТ)
$104K
Інженер-механік
$158K
Менеджер програми
$234K
Продажі
$206K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$244K
Технічний менеджер програми
$266K
Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип акції
RSU

У ChargePoint RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в ChargePoint, є Технічний менеджер програми at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $266,325. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в ChargePoint, становить $175,000.

