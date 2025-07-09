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CGS
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CGS Зарплати

Діапазон зарплат CGS коливається від $33,690 у загальній компенсації на рік для Людські ресурси на нижньому кінці до $196,980 для Технічний менеджер програми на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників CGS. Останнє оновлення: 8/1/2025

$160K

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Обслуговування клієнтів
$34.7K
Людські ресурси
$33.7K
Продажі
$55.5K

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53 9
53 9
Інженер-програміст
$62.1K
Технічний менеджер програми
$197K
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Часті запитання

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في CGS هو Технічний менеджер програми at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $196,980. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في CGS هو $55,497.

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