Censys Зарплати

Діапазон зарплат Censys коливається від $122,400 у загальній компенсації на рік для Рекрутер на нижньому кінці до $289,100 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Censys . Останнє оновлення: 7/24/2025