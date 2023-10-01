Cellebrite Зарплати

Діапазон зарплат Cellebrite коливається від $133,926 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $226,125 для Архітектор рішень на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Cellebrite . Останнє оновлення: 8/1/2025