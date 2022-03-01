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Celigo
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Celigo Зарплати

Діапазон зарплат Celigo коливається від $22,783 у загальній компенсації на рік для Операційний маркетинг на нижньому кінці до $251,250 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Celigo. Останнє оновлення: 8/1/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $29.5K

Бекенд-інженер

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$73.6K
Успіх клієнта
$98.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

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53 9
53 9
Консультант з менеджменту
$122K
Маркетинг
$201K
Операційний маркетинг
$22.8K
Дизайнер продукту
$62.1K
Менеджер продукту
$251K
Архітектор рішень
$59.3K
Технічний менеджер програми
$98K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Celigo, є Менеджер продукту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $251,250. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Celigo, становить $85,815.

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