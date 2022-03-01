Celigo Зарплати

Діапазон зарплат Celigo коливається від $22,783 у загальній компенсації на рік для Операційний маркетинг на нижньому кінці до $251,250 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Celigo . Останнє оновлення: 8/1/2025