Cedar Зарплати

Діапазон зарплат Cedar коливається від $121,000 у загальній компенсації на рік для Менеджер продукту на нижньому кінці до $235,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Cedar . Останнє оновлення: 8/1/2025