Довідник компаній
Cedar
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Cedar Зарплати

Діапазон зарплат Cedar коливається від $121,000 у загальній компенсації на рік для Менеджер продукту на нижньому кінці до $235,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Cedar. Останнє оновлення: 8/1/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Software Engineer I $130K
Software Engineer II $165K
Software Engineer III $230K

Повнофункціональний інженер-програміст

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $235K
Науковець даних
Median $150K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

53 9
53 9
Менеджер продукту
Median $121K
Людські ресурси
$149K
Рекрутер
$144K
Аналітик кібербезпеки
$158K
Архітектор рішень
Median $229K
Дослідник користувацького досвіду
$124K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Cedar, є Менеджер з розробки програмного забезпечення з річною загальною компенсацією $235,000. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Cedar, становить $150,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Cedar

Пов'язані компанії

  • Kyruus
  • Redox
  • medCPU
  • Updox
  • Proofpoint
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси