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CDW
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CDW Зарплати

Діапазон зарплат CDW коливається від $9,727 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $266,325 для Інженер з продажів на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників CDW. Останнє оновлення: 8/1/2025

$160K

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Архітектор рішень
Median $153K
Продажі
Median $41K
Бухгалтер
$159K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

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Бізнес-операції
$33K
Бізнес-аналітик
$80.4K
Аналітик даних
$85.4K
Науковець даних
$79.6K
Інформаційний технолог (ІТ)
$14.5K
Консультант з менеджменту
$95.5K
Менеджер проекту
$69.7K
Інженер з продажів
$266K
Аналітик кібербезпеки
$46.9K
Інженер-програміст
$9.7K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$175K
Технічний менеджер програми
$157K
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Часті запитання

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-CDW הוא Інженер з продажів at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $266,325. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-CDW הוא $80,400.

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