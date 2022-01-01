CDW Зарплати

Діапазон зарплат CDW коливається від $9,727 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $266,325 для Інженер з продажів на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників CDW . Останнє оновлення: 8/1/2025