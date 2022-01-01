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Casebook PBC
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Casebook PBC Зарплати

Медіанна зарплата Casebook PBC становить $147,735 для Інженер-програміст . Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Casebook PBC. Останнє оновлення: 7/31/2025

$160K

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Інженер-програміст
$148K
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Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип акції
Options

У Casebook PBC Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (2.08% щомісячно)

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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Casebook PBC, є Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $147,735. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Casebook PBC, становить $147,735.

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