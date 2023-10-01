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CAA Club Group
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CAA Club Group Зарплати

Діапазон зарплат CAA Club Group коливається від $46,387 у загальній компенсації на рік для Інформаційний технолог (ІТ) на нижньому кінці до $112,502 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників CAA Club Group. Останнє оновлення: 8/3/2025

$160K

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Актуарій
$87.6K
Аналітик даних
$46.6K
Науковець даних
$71.8K

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Інформаційний технолог (ІТ)
$46.4K
Інженер-програміст
$58.1K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$113K
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Часті запитання

Den högst betalande rollen som rapporterats på CAA Club Group är Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $112,502. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på CAA Club Group är $64,972.

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