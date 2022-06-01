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Bynder
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Bynder Зарплати

Діапазон зарплат Bynder коливається від $62,165 у загальній компенсації на рік для Дизайнер продукту на нижньому кінці до $158,308 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Bynder. Останнє оновлення: 7/31/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $70.7K

Бекенд-інженер

Науковець даних
$72K
Інформаційний технолог (ІТ)
$64.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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53 9
Маркетинг
$66.9K
Дизайнер продукту
$62.2K
Менеджер продукту
$158K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$130K
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Часті запитання

El rol con mayor salario reportado en Bynder es Менеджер продукту at the Common Range Average level con una compensación total anual de $158,308. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Bynder es $70,728.

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