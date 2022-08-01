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Brown Brothers Harriman & Co
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Brown Brothers Harriman & Co Зарплати

Діапазон зарплат Brown Brothers Harriman & Co коливається від $11,977 у загальній компенсації на рік для Інвестиційний банкір на нижньому кінці до $127,758 для Аналітик кібербезпеки на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Brown Brothers Harriman & Co. Останнє оновлення: 8/6/2025

$160K

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Бухгалтер
$65.7K
Менеджер з бізнес-операцій
$61.7K
Бізнес-аналітик
$24.2K

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Успіх клієнта
$19K
Інформаційний технолог (ІТ)
$75.4K
Інвестиційний банкір
$12K
Аналітик кібербезпеки
$128K
Інженер-програміст
$75.2K
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Часті запитання

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Brown Brothers Harriman & Co הוא Аналітик кібербезпеки at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $127,758. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Brown Brothers Harriman & Co הוא $63,680.

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