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Brock Solutions
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Brock Solutions Зарплати

Діапазон зарплат Brock Solutions коливається від $55,744 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $114,053 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Brock Solutions. Останнє оновлення: 8/6/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $55.7K

Повнофункціональний інженер-програміст

Інженер з контролю
$92.5K
Інженер з апаратного забезпечення
$61.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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56 9
Людські ресурси
$56.1K
Дизайнер продукту
$60.3K
Менеджер продукту
$114K
Технічний менеджер програми
$66.5K
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Часті запитання

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Brock Solutions je Менеджер продукту at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $114,053. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Brock Solutions je $61,896.

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