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Broadridge
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Broadridge Зарплати

Діапазон зарплат Broadridge коливається від $2,545 у загальній компенсації на рік для Інвестиційний банкір на нижньому кінці до $378,100 для Юридичний на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Broadridge. Останнє оновлення: 8/6/2025

$160K

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Інженер-програміст
Software Engineer $85.3K
Senior Software Engineer $111K
Lead Software Engineer $143K

Повнофункціональний інженер-програміст

Бухгалтер
$323K
Бізнес-аналітик
$13.2K

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Корпоративний розвиток
$274K
Обслуговування клієнтів
$112K
Менеджер з науки даних
$194K
Науковець даних
$159K
Фінансовий аналітик
$59.7K
Інвестиційний банкір
$2.5K
Юридичний
$378K
Менеджер проекту
$96.7K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$261K
Архітектор рішень
$57.4K
Технічний менеджер програми
$36.1K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Broadridge, є Юридичний at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $378,100. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Broadridge, становить $111,797.

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