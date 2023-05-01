Broad Institute Зарплати

Діапазон зарплат Broad Institute коливається від $102,485 у загальній компенсації на рік для Менеджер проекту на нижньому кінці до $188,700 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Broad Institute . Останнє оновлення: 8/6/2025