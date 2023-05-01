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Broad Institute
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Broad Institute Зарплати

Діапазон зарплат Broad Institute коливається від $102,485 у загальній компенсації на рік для Менеджер проекту на нижньому кінці до $188,700 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Broad Institute. Останнє оновлення: 8/6/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $144K

Повнофункціональний інженер-програміст

Науковець даних
Median $120K
Дизайнер продукту
$114K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Менеджер продукту
$155K
Менеджер проекту
$102K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$189K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Broad Institute, є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $188,700. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Broad Institute, становить $132,000.

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