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British Airways
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British Airways Зарплати

Діапазон зарплат British Airways коливається від $4,973 у загальній компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому кінці до $199,000 для Технічний менеджер програми на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників British Airways. Останнє оновлення: 8/6/2025

$160K

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Дизайнер продукту
Median $86.2K

UX-дизайнер

Бухгалтер
$76.2K
Обслуговування клієнтів
$5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Науковець даних
$102K
Інформаційний технолог (ІТ)
$32.6K
Менеджер продукту
$54.6K
Продажі
$71.4K
Інженер-програміст
$158K
Технічний менеджер програми
$199K
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Часті запитання

The highest paying role reported at British Airways is Технічний менеджер програми at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $199,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at British Airways is $76,200.

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