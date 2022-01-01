British Airways Зарплати

Діапазон зарплат British Airways коливається від $4,973 у загальній компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому кінці до $199,000 для Технічний менеджер програми на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників British Airways . Останнє оновлення: 8/6/2025