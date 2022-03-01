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Bombardier
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Bombardier Зарплати

Діапазон зарплат Bombardier коливається від $37,279 у загальній компенсації на рік для Менеджер проекту на нижньому кінці до $96,814 для Архітектор рішень на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Bombardier. Останнє оновлення: 8/3/2025

$160K

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Бізнес-аналітик
Median $54.5K
Інженер-електрик
$67.2K
Інженер з апаратного забезпечення
$54.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Маркетинг
$53.9K
Інженер-механік
$45.5K
Менеджер проекту
$37.3K
Інженер-програміст
$68.6K
Архітектор рішень
$96.8K
Технічний менеджер програми
$53.4K
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Часті запитання

The highest paying role reported at Bombardier is Архітектор рішень at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $96,814. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bombardier is $54,477.

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