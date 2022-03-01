Bombardier Зарплати

Діапазон зарплат Bombardier коливається від $37,279 у загальній компенсації на рік для Менеджер проекту на нижньому кінці до $96,814 для Архітектор рішень на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Bombardier . Останнє оновлення: 8/3/2025