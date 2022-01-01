Bolt Зарплати

Діапазон зарплат Bolt коливається від $7,566 у загальній компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому кінці до $1,035,300 для Продажі на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Bolt . Останнє оновлення: 8/3/2025