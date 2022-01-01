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Bolt
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Bolt Зарплати

Діапазон зарплат Bolt коливається від $7,566 у загальній компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому кінці до $1,035,300 для Продажі на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Bolt. Останнє оновлення: 8/3/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $107K
Менеджер продукту
Median $200K
Маркетинг
Median $188K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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54 9
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $400K
Бізнес-аналітик
$59K
Обслуговування клієнтів
$129K
Аналітик даних
$7.6K
Науковець даних
$228K
Фінансовий аналітик
$141K
Людські ресурси
$204K
Консультант з менеджменту
$318K
Дизайнер продукту
$193K
Рекрутер
$201K
Продажі
$1.04M
Архітектор рішень
$154K
Технічний менеджер програми
$211K
Дослідник користувацького досвіду
$144K
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Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип акції
Options

У Bolt Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (2.08% щомісячно)

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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Bolt, є Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $1,035,300. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Bolt, становить $193,205.

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