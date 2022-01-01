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BNP Paribas
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BNP Paribas Зарплати

Діапазон зарплат BNP Paribas коливається від $1,421 у загальній компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому кінці до $248,000 для Інвестиційний банкір на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників BNP Paribas. Останнє оновлення: 8/3/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $56.8K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Інженер даних

DevOps-інженер

Науковець даних
Median $68.2K

Кількісний дослідник

Менеджер проекту
Median $45.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Інвестиційний банкір
Median $248K
Бухгалтер
$111K
Бізнес-операції
$91.2K
Бізнес-аналітик
$56.3K
Розвиток бізнесу
$84.2K
Обслуговування клієнтів
$1.4K
Аналітик даних
$26.1K
Фінансовий аналітик
$44K
Інформаційний технолог (ІТ)
$29K
Консультант з менеджменту
$169K
Дизайнер продукту
$29.7K
Менеджер продукту
$51.3K
Менеджер програми
$37.3K
Продажі
$46.1K
Аналітик кібербезпеки
$117K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$88.6K
Архітектор рішень
$143K

Архітектор даних

Загальна винагорода
$84.2K
Дослідник користувацького досвіду
$80.4K
Венчурний капіталіст
$155K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в BNP Paribas, є Інвестиційний банкір з річною загальною компенсацією $248,000. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в BNP Paribas, становить $68,204.

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