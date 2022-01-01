BNP Paribas Зарплати

Діапазон зарплат BNP Paribas коливається від $1,421 у загальній компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому кінці до $248,000 для Інвестиційний банкір на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників BNP Paribas . Останнє оновлення: 8/3/2025