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BMC
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BMC Зарплати

Діапазон зарплат BMC коливається від $2,050 у загальній компенсації на рік для Інженер-будівельник на нижньому кінці до $188,700 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників BMC. Останнє оновлення: 8/3/2025

$160K

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Інженер-будівельник
$2.1K
Інженер-програміст
$143K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$189K

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$121K
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Часті запитання

Najvyššie platená pozícia nahlásená v BMC je Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $188,700. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v BMC je $132,090.

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