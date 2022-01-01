BlueVine Зарплати

Діапазон зарплат BlueVine коливається від $141,464 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $270,000 для Розвиток бізнесу на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників BlueVine . Останнє оновлення: 8/3/2025