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BlueVine
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BlueVine Зарплати

Діапазон зарплат BlueVine коливається від $141,464 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $270,000 для Розвиток бізнесу на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників BlueVine. Останнє оновлення: 8/3/2025

$160K

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Розвиток бізнесу
Median $270K
Маркетинг
$149K
Менеджер з партнерств
$259K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Дизайнер продукту
Median $151K
Менеджер продукту
$199K
Інженер-програміст
$141K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$264K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в BlueVine, є Розвиток бізнесу з річною загальною компенсацією $270,000. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в BlueVine, становить $199,000.

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