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Blue Prism
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Blue Prism Зарплати

Діапазон зарплат Blue Prism коливається від $94,325 у загальній компенсації на рік для Менеджер продукту на нижньому кінці до $263,675 для Інженер з продажів на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Blue Prism. Останнє оновлення: 8/3/2025

$160K

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Успіх клієнта
$186K
Менеджер продукту
$94.3K
Продажі
$162K

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Інженер з продажів
$264K
Інженер-програміст
$111K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Blue Prism, є Інженер з продажів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $263,675. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Blue Prism, становить $161,746.

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