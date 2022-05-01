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Bloomreach
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Bloomreach Зарплати

Діапазон зарплат Bloomreach коливається від $7,035 у загальній компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому кінці до $247,030 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Bloomreach. Останнє оновлення: 8/5/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $55.2K

Повнофункціональний інженер-програміст

Аналітик даних
$7K
Науковець даних
$43.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
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Людські ресурси
$158K
Інформаційний технолог (ІТ)
$13.4K
Дизайнер продукту
$121K
Менеджер продукту
$247K
Менеджер програми
$157K
Продажі
$236K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$69.9K
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Часті запитання

The highest paying role reported at Bloomreach is Менеджер продукту at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $247,030. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bloomreach is $95,639.

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