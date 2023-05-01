Block Renovation Зарплати

Діапазон зарплат Block Renovation коливається від $104,475 у загальній компенсації на рік для Менеджер продукту на нижньому кінці до $221,100 для Науковець даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Block Renovation . Останнє оновлення: 8/4/2025