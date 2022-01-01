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Blend
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Blend Зарплати

Діапазон зарплат Blend коливається від $47,865 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $357,500 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Blend. Останнє оновлення: 8/4/2025

$160K

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Інженер-програміст
IC2 $167K
IC3 $213K
IC4 $266K
IC5 $358K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Продажі
Median $175K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $295K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Бухгалтер
$107K
Бізнес-аналітик
$113K
Успіх клієнта
$219K
Науковець даних
$47.9K
Операційний маркетинг
$185K
Дизайнер продукту
$166K
Менеджер продукту
Median $220K
Менеджер програми
$174K
Менеджер проекту
$169K
Рекрутер
$93.1K
Інженер з продажів
$216K
Аналітик кібербезпеки
$199K
Архітектор рішень
$276K
Технічний менеджер програми
$157K
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Часті запитання

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Blend is Інженер-програміст at the IC5 level met een jaarlijkse totale vergoeding van $357,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Blend is $180,035.

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