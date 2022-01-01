Blend Зарплати

Діапазон зарплат Blend коливається від $47,865 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $357,500 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Blend . Останнє оновлення: 8/4/2025