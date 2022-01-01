Довідник компаній
Belden
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Belden Зарплати

Діапазон зарплат Belden коливається від $35,474 у загальній компенсації на рік для Фінансовий аналітик на нижньому кінці до $236,175 для Архітектор рішень на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Belden. Останнє оновлення: 8/7/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Бухгалтер
$148K
Фінансовий аналітик
$35.5K
Інформаційний технолог (ІТ)
$79.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Інженер-програміст
$137K
Архітектор рішень
$236K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Belden, є Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $236,175. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Belden, становить $137,310.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Belden

Пов'язані компанії

  • Honeywell
  • Keysight
  • ICF
  • Wolfspeed
  • Tektronix
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси